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03 Temmuz 2017 09:38

Takla atıp hurdaya dönen araçtan çizik dahi almadan kurtuldular

Antalya’da takla atıp hurdaya dönen aracın içerisinde bulunan 3 arkadaş, kazadan çizik dahi almadan kurtuldu.

Takla atıp hurdaya dönen araçtan çizik dahi almadan kurtuldular

03 Temmuz 2017 09:38


Kaza, Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı’ndan Kültür Mahallesi istikametine doğru gitmekte olan 55 AFK 58 plakalı araç sürücüsü E.T. (24) telefonuyla ilgilenirken Hürriyet Caddesi üzerine geldiğinde direksiyon hakimetini kaybetti. Hızlı olduğu öğrenilen otomobil, orta refüje çarpıp 2 takla atarak yine refüj ortasında ters bir şekilde durabildi. Kaza sonrası vatandaşların yardımıyla otomobilde bulunan sürücü E.T, H. B. (19), ve ismi öğrenilemeyen bir kadın çıkartıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis, trafiği tek şeritli verirken, hurdaya dönen araçta bulunan 3 arkadaşın kazadan bir çizik dahi almadan kurtulduğu görüldü. Şokta olan 3 arkadaş birbirlerini teselli ederken, hurdaya dönen araç ise gelen çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.


Kaza anını anlatan H. B. , "Hızlı geliyorduk, ağabeyim telefonla uğraşırken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptık. Hiç bir yerimizde yara yok" dedi.




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