Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 15:03

Takla attığı aracının hurdaya döndüğünü gören sürücü gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da evli çiftin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından takla attı.

Takla attığı aracının hurdaya döndüğünü gören sürücü gözyaşlarına boğuldu

02 Ağustos 2018 15:03

Kazadan yara almadan kurtulan çiftin kazadan sonra tartışırken sürücü Şule Ç., arabasının hurdaya döndüğünü görünce ‘Arabam gitti’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü.


Edinilen bilgiye göre, kaza, 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 07 ESP 16 plakalı aracın sürücüsü Şule Ç. ile ismi öğrenilemeyen eşi, araçlarıyla ilerlerken sürücü hakimiyetini yitiren Şule Ç., otomobiliyle Gazi Bulvarı ile ile yan yolu ayıran refüjlerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan çift, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.



“Arabam gitti”


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası şoka girdiği gözlenen Şule Ç.. ise eşiyle de tartıştı. Genç kadının eşini ise polis tartışmanın uzamaması için kadının yanından uzaklaştırdı. Bu sırada aracının hurdaya döndüğünü gören Şule Ç., ‘Arabam gitti’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç çift, akrabalarının getirdiği bir araçla kaza yerinden ayrıldı.


Hurdaya dönen araç ise çekici tarafından kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç