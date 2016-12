Taksici ve servisçilerden ‘Teröre lanet’ konvoyu

Antalya’da taksici ve servisçiler ülkede artan terör olaylarına araç konvoyu ile tepki gösterdi. Konvoya yaklaşık 2 bin 500 araç katıldı.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde, taksiciler, servisçiler, minibüsçüler, kamyoncular ve nakliyeciler odasına kayıtlı taksi ve servis şoförleri Türk bayrağı astıkları araçlarıyla Şoförler Odası önünde toplandı. Oda önünde toplanan yaklaşık 2 bin 500 araç daha sonra teröre tepki göstermek için konvoy düzenledi. Antalya Şoförler Odası önünde toplanan şoförler Dumlupınar Bulvarı, Antalyaspor Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Akdeniz Bulvarı istikametinde şehir turu attı. Korna çalarak ilerleyen sürücülere, cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar da destek vererek terörü lanetledi.



Dere: “Ezanın susmaması, bayrağın inmemesi için gerekli mücadeleyi yapıyoruz”

Esnaf ve sanatkarın her zaman devlet ve milletinin yanında olduğunu söyleyen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün şoförler ve servisçiler odamız birlikte ülkemizde son dönemlerde yaşanan terör olaylarını lanetlemek için büyük bir konvoy düzenliyoruz. Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Esnaf ve sanatkarımız her zaman devlet ve milletinin yanında olmuştur. Ezanın susmaması, bayrağın inmemesi için gerekli mücadeleyi yapmıştır. Bunun örneğini 15 temmuzda gösterdik. Bugünde terörü lanetleyeceğiz. Her zaman tepkimizi gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.



Alkan: “2 bin 500 araç ile konvoy yapmayı düşünüyoruz”

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da, “Ülkemizde son dönemlerde artan terör olaylarını kınama adına servisçiler odası ile birlikte Antalya’daki 3 bin 750 taksimiz, bin 600’e yakın servisimiz var. Tabi bunların hepsinin gelme şansı yok işlerinden dolayı. Terörü lanetleme konvoyu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz olmaz, analar ağlamasın diyoruz. Bu bayrak inmez vatan bölünmez diyoruz. Bizim gidebileceğimiz bir ikinci vatanımız yok. Biz Türkiye’den başka bir yerde yapamayız. Bu ülke bizim olduğu için bu sorumluluk hepimize düşüyor. Bu düşünceyle bu konvoyu düzenledik. Yaklaşık 2 bin 500 araç ile konvoy yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



Şahin: “Bizim başka ülkemiz yok, sadece Türkiye’miz var”

Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin ise “Bizim başka ülkemiz yok. Sadece Türkiye’miz var. Vatan için buradayız. Şoförler odası ile birlikte terörü kınama konvoyu yapıyoruz. Devletimizin, bayrağımızın ve milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Teröre tepki için aracıyla konvoya katılan Alim Duran, “Servisçiler odası olarak terörü lanetliyoruz. Türk vatandaşı olarak sonuna kadar vatanımızın yanındayız. Bizde teröre tepki göstermek için bugün konvoy yapacağız” dedi. Duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen servis şoförü Yusuf Karacan ise, “Tüylerim diken diken bugün şehitlerimizin anısına bir konvoy yapacağız Antalya Servisçiler Odası olarak. Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten yeter artık. Sabrımız taşıyor” şeklinde konuştu.