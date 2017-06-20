Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:26

Talasemi Derneği’nden Ramazan paketi

Akdeniz Talasemi Derneği, Ramazan ayında yardıma muhtaç kişilere Ramazan Paketi ve kıyafet yardımında bulundu.

Talasemi Derneği’nden Ramazan paketi

20 Haziran 2017 11:26


Akdeniz Talasemi Derneği üyeleri, Ramazan ayında fakir ve yardıma muhtaç kişilere bağış yolu ile topladıkları Ramazan Paketleri ile kıyafet yardımında bulundu.


Antalya Talasemi Derneği Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek, bölgede Talasemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi. Dernek olarak hastalıkla ilgili çalışmaların yanında Kadınlar Komisyonu’nun sosyal faaliyetlere de imza attığını belirten Yeşilipek, “Her Ramazan ayında olduğu gibi, aldığımız bağışlar ve düzenlediğimiz sosyal etkinliklerden elde ettiğimiz gelirle hastalarımızın yanında yardıma muhtaç ailelere yardım yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında yiyecek paketi yanında çeşitli giyecek eşyası dağıtıyoruz. Bazı hayırseverler Ramazan ayında yapacakları bağış ve fitrelerini aracılığımızla veriyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!