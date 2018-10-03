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Tanıştıkları gün ve saatte evlendiler

Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda, 2 yıl önce arkadaşlarının nikah şahitliğini yaparken tanışan mimar Durmuş Ali Öter ve avukat Erdenay Erdem tanıştıkları gün ve saatte dünya evine girdi.

Çiftin nikahlarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı.


Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki mimar Durmuş Ali Öter ve 27 yaşındaki avukat Erdenay Erdem, Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda arkadaşlarının nikah şahitliğini yaparken tanıştı. İlk kez o gün karşılaşan ve tanışan çiftin arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönüştü ve yine bir 29 Eylül günü aynı yerde, Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda, aynı saatte, 16.00'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahlarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Uysal, çifte “Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyerek kahve fincanı takımıyla birlikte Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.

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