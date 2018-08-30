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30 Ağustos 2018 15:38

Tanıtım elçilerine plaket verildi

Alanya Belediye Başkanı Yücel, Rusya’da yapılan Türkiye Festivali’nde Alanya standına katkı sağlayan firma temsilcilerine plaket verdi.

Tanıtım elçilerine plaket verildi

30 Ağustos 2018 15:38


Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan Türkiye Festivali’nde büyük Alanya standının kurulmasında emeği geçen tanıtım elçileri, plaketlerini aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı olan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel’in elinden aldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) toplantı salonunda yapılan törende Başkan Yücel, Anjeliq, Drita, Eftalia, Haydarpaşa, Justiniano, Katya, Long Beach, Lonicera, Q Premium, Saphir, Sun Heaven ve Utopia otel işletmecilerine, Alanyalı gayrimenkul şirketlerinin yer aldığı Türkiye Emlak Profesyonelleri Birliği ve Kırbıyık A.Ş. temsilcilerine Alanya ve ülke turizmine katkılarından dolayı plaket verdi.


Tanıtım modellerinin festivallerle çeşitlendirilmesini desteklediklerini belirten Başkan Yücel, “Şehrimizi her yıl irili ufaklı 30’dan fazla ülkede tanıtıyoruz. Rusya’da yapılan Türkiye Festivali’nde emekleri geçen ve güç birliği yapan Alanya işletmecilerine, Türkiye Otelciler Federasyonu’na (TÜROFED), Antalya Valiliği’ne ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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