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23 Mayıs 2018 09:30

Tanker kazasında 14 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın isyanı

Antalya’nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz ay akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Veli Çakır’ın babası, tanker şoförünün hiçbir ceza almadan serbest bırakılmasına isyan etti.

Tanker kazasında 14 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın isyanı

23 Mayıs 2018 09:30


Kaza, Nisan ayında Antalya-Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Isparta’dan Antalya yönüne giden Özkan K. yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, Şaban Doğan’ın kullandığı ortaokul öğrencilerini taşıyan 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 öğrenciden 14 yaşındaki Veli Çakır doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kazada 21’i öğrenci, 23 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Duyan’ın ise yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.


Kazada hayatını kaybeden Veli Çakır’ın babası Mustafa Çakır, tanker sürücüsünün serbest bırakılmasına isyan ederek, mahkemeden sürekli eksik evrak cevabı aldıklarını ileri sürdü.



“O şahıs dışarıda saltanat sürüyor”


Kazadan 1 ay sonra İhlas Haber Ajansı’na konuşan 14 yaşındaki Veli Çakır’ın babası Mustafa Çakır, "Kaza sonrası iki öğrencimizin evde muayenesi devam ediyor. Benim çocuğum iki gün sonra vefat etti. Savcılık buna rağmen sürücüyü serbest bıraktı. Bize sürekli dosyamızın eksik olduğunu ifade ediyorlar. Dosyamızda eksik maddemiz yok. Bizim kazaya emsal kazalarda şoförler hemen tutuklandı. Bizim çocuklarımızın servisine çarpan şoför ise serbest bırakıldı. Bizim şoförümüz karakolda ifadesinden sonra adliyede serbest kalıyor. Benim eşim psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Çocuğum okula gidemiyor. O şahıs dışarıda saltanat sürüyor" dedi.



"1 ay olmasına rağmen serbest geziyor"


Adalete güvendiğini ama durum karşısında üzgün olduğunu kaydeden Çakır, "Bütün veliler şikayetçi oldu. Eksikler acaba ne zaman bitecek. Bizim dosyamızda eksiklik yok. 1 ay olmasına rağmen serbest geziyor. Çocuğumun ölümüne sebep olan adamın cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın serbest kalması benim kanıma dokunuyor. Ben işimi kaybettim. Kaza olduğu gün şoför uyuduğunu söylüyor. Bizim acımızı dindirsinler" diye konuştu.



Önce ‘uyudum’ sonra ‘köpek çıktı’ dedi


Öte yandan akaryakıt tankeri şoförü Özkan K. jandarmada verdiği ilk ifadede uyuduğunu söylerken mahkemede alınan ifadesinde önüne köpek gibi bir cismin çıktığını ve arkasından gözüne vuran güneş ışığı ile birlikte öğrenci servisine çarptığını ileri sürdü.




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