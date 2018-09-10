Taraftardan Kepez Belediyespor'a destek

Grup'ta mücadele edecek Kepez Belediyespor'un taraftarları takımlarının yanında olduğunu gösterdi.

Takımlarının antrenmanına baklavayla gelen Kepez Belediyespor'un “Sakarya Tayfa” taraftar grubu, takımlarını 2018-2019 sezonunda yalnız bırakmayacaklarının sinyalini verdiler. Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılan antrenmanı izlemeye gelen Sakarya Tayfa taraftar grubu, takımlarına tezahüratla destek oldu. Sakarya Tayfa taraftar grubu adına konuşan Gökhan Kocademir, “Takımımızın her zaman yanındayız, iç sahamızda ve deplasmanda takımımıza destek olmaya devam edeceğiz. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yönetime ve teknik ekibimize güveniyoruz.”dedi.

Lig başlamadan önce takımlarının yanında olduğunu gösteren Sakarya Tayfa taraftar grubu, takımlarına moral vermek ve motivasyon sağlamak için futbolculara antrenman sonunda baklava ikramında bulundu.