Tarih söyleşilerinde Nekropolis anlatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kent Müzesi -Tarih söyleşileri devam ediyor. 16 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda düzenlenecek tarih söyleşileri kapsamında Doğu Garajı'nda ortaya çıkan nekropol alanıyla ilgili (arkeolojik, antropolojik ve müzecilik çalışmaları) konusunda bilgilendirme yapılacak.

Söyleşi kapsamında Mehmet Şengül, “Attaleia Doğu Nekropolisi Dünü, Bugünü, Yarını”nı anlatacak, Alper Yener Yavuz da Doğu Garajı kazılarından çıkarılan insan iskeletlerinin antropolojik analizini yapacak.