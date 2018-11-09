Tarihi Demircileriçi Çarşısı Sahaf Tezgahları Sözleşmesi imzalandı

Antalya'da Tarihi Demircileriçi Çarşısı'ndaki sahaf tezgahlarının, esnafa bedelsiz olarak kiralanmasıyla ilgili sözleşme imzalandı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ortak kullanım protokolü sonucunda, AESOB'a devredilen Tarihi Demircileriçi Çarşısı'ndaki sahaf tezgahlarının, kura çekimiyle belirlenen 14 sahaf ve kitapçı esnafına bedelsiz kiralanmasıyla ilgili sözleşme imzalandı. Protokol imza töreninde AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnaf Dostu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile beraber, göreve geldiğim günden bu yana Tarihi Demircileriçi Çarşımızda bir çalışma yapıyoruz. Burada temel amacımız, Tarihi Demircileriçi Çarşısı'nı canlandırmak ve buraları hem esnafımızın hizmetine sunmak hem de vatandaşlarımızın gezebileceği, burada bulunan esnafımızdan ihtiyaçlarını giderebileceği bir merkez haline getirmek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel bu konuya büyük önem veriyor, özellikle esnafımızın daha modern koşullarda hizmet vermesi ve kazançlarının artması yönünde projelere ağırlık veriyor. İşe Ahilik Haftası kapsamında, ayakkabı imalatı ve tamircisi esnafımıza bedelsiz olarak kiralanan Tarihi Demircileriçi Çarşısı'ndaki dükkanlarının açılışını gerçekleştirdik. Şimdi orada 11 ayakkabıcı esnafımız, kendileri için özel olarak tasarlanan modern mekanlarda hizmet veriyorlar. İnşallah sizler de özel olarak tasarlanmış standlarınızda en kısa sürede hizmet vermeye başlayacaksınız” dedi.

Sahaf tezgahlarının aynı zamanda kitap okumaya yönelik ilgiyi artıracağını da aktaran Dere, “Sahaf tezgahlarımızın, esnafımıza kazanç sağlaması ve bölgeyi canlandırmasının yanı sıra kitap okumaya yönelik ilgiyi artıracağına da inanıyoruz. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in yaptığı çalışmalarla bölgede inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor ve bu hareketlilik önümüzdeki günlerde daha da artacak. Doğu Garajı'ndaki Festival Halk Pazarı Çarşısı'na esnaflarımızın taşınmasıyla da bölge tam bir cazibe merkezi haline gelecek. Yani genel olarak düşündüğünüzde Festival Halk Pazarı Çarşısı, Tarihi Demicileriçi Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Sahaflar Çarşısıyla bölge tam bir esnaf merkezi, bir gezi alanı haline gelmiş olacak. Ben sizlerin başkanı olarak, önümüzdeki günlerde buranın tam bir cazibe merkezi haline geleceğini şimdiden söylüyorum. Bakın Şarampol Caddesi yenilendikten sonra nasıl oldu, yaşanan hareketliliği hepimiz görüyoruz. İnanıyorum ki, burada da aynı hareketlilik yaşanacak ve Tarihi Demircileriçi Çarşımızın çehresi daha da güzelleşecektir. Ben bir kez daha, yaptığı projelerde her zaman esnafımızın yararını gözeten Esnaf Dostu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyor, hepinize yeni standlarınızda bol kazançlar diliyorum” dedi.