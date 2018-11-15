Tarihi koruyan belediyelere ödülleri verildi

Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) etkinlikleri kapsamında ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen törene Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Tarihi Belediyeler Birliği eski Başkanı Asım Güzelbey ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından verildi.

Törende Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Baboş da Kastamonu'da uyguladığı ''Süreklilik'' dalında ödülünü aldı. Baboş'a ödülünü Gaziantep Belediyesi eski başkanı Asım Güzelbey tarafından verildi.

Törende Metin Sözen Büyük Ödülü Melikgazi Belediyesi, Jüri Özel Ödülü, Kula Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Akseki Belediyesi'ne verildi. Torend 60'dan fazla belediyeye Proje Ödülü, Uygulama Ödülü, Süreklilik Ödülü, Başarı Ödülü verildi.