Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibi ile Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında görüştü. Görüşmenin ardından Serbest Bölge alanına dahil edilen Toprak Mahsulleri Ofisi alanında incelemelerde bulunuldu. Vali Karaloğlu’na Antalya’nın tarihi mahallelerinden Balbey’e yeni bir nefes verecek proje hakkında sunum yapan Büyükehir Belediyesi heyeti, Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni nasıl hayata geçireceklerini aktardı.

Vali Münir Karaloğlu merkezindeki tarihi sokak dokusu ve yapılarıyla Antalya’nın geleneksel mimari örneklerini içerisinde barındıran Balbey Mahallesi’nin, kentin en değerli noktalarından birisi olduğunu vurguladı. Balbey’in Antalya’nın kimliğini yansıttığını aktaran Vali Karaloğlu, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında çıkarılan kanun kapsamında gerçekleştirilecek Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Antalya açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Tarihi mekanlar kentsel dönüşümle turizme kazandırılacak

Tarihi mahallenin kentsel dönüşümle turizme de kazandırılacağına dikkat çeken Vali Karaloğlu, Proje ile Antalya’nın tarihi kent merkezi Balbey Mahallesi’nin turistlerin uğrak yerlerinden birisi olacağını belirtti. Balbey’de senelerdir çözüm üretilemeyen sağlıksız yapılaşma, yıpranma, köhneleşme ve değersizleşme problemlerini ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmaların da bu proje ile nihayete erdirileceğini aktaran Vali Karaloğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibini tebrik etti.

Genişleyen serbest bölgede incelemelerde bulundu

ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Serbest Bölge alanına dahil edilen Toprak Mahsulleri alanını gezerek, ASBAŞ yetkililerinden bilgi aldı. Toplam 656 bin 125 metrekare büyüklüğe sahip Antalya Serbest Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması sonrasında genişleme ihtiyacı ortaya çıktı. 656 bin metrekare alanı olan Serbest Bölge’ye, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait 126 bin 356 metrekare alan dahil edilerek, yeni üretim sahaları kazandırıldı. Böylece Serbest Bölge alanı 782 bin 481 metrekareye ulaştı.

95 firma faaliyet gösteriyor

Mega yat üretimiyle liman hizmetlerinin yoğun yapıldığı Antalya Serbest Bölgesi deniz kıyısında yer alan birkaç serbest bölgeden biri olma özelliği taşıyor. Antalya Serbest Bölgesi’nde 31’i yabancı sermayeli olmak üzere yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde toplam 95 firma faaliyet gösteriyor.