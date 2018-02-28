Tarık Akan Parkı açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin yan tarafında bulunan ve 9 dönümlük alanı kaplayan park çalışmalarına bölgede bulunan 22 gecekondunun yıkımıyla birlikte başladı. Uzun yıllar kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı alanda yıkım sonrası uzun süreli temizlik ve ıslah çalışması yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından alanda bitki labirentleri ve bitkisel desen süslemeleriyle kentin tam merkezindeki eski gecekondu alanını park olarak Antalya’ya kazandırıldı. Tablo bahçesi, çim tepeleri gibi farklı kullanımların da yer aldığı parkta ayrıca gemi formunda bir havuz ve seyir terası da bulunuyor.

Hababam Sınıfı, Sev Kardeşim gibi Yeşilçam klasiklerinin yanı sıra Yol ve Sürü gibi politik filmleriyle sinemanın unutulmazları arasında yer alan ve 13 Eylül 2016’da hayata veda eden Tarık Akan’ın adını taşıyan park, aynı zamanda Antalya’nın tek kare kod uygulamalı parkı olma özelliğine sahip.

Kemal Sunal, Yılmaz Güney, Erol Taş gibi Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri anısına birer turunç fidanın bulunduğu olduğu parkta, her sanatçı ağacının yanında bulunan kare kod cep telefonlarından taranarak filmlerinden unutulmaz sahnelere ulaşılabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi Tarık Akan Parkı, yarın saat 11.00’de başlayacak törenle açılışı gerçekleştirilecek.