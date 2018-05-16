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16 Mayıs 2018 16:25

Tarım Kredi Kooperatifinde korkutan yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Tarım Kredi Kooperatifi binasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarım Kredi Kooperatifinde korkutan yangın

16 Mayıs 2018 16:25


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Çakalderesi mevkiinde bulunan 387 Sayılı Manavgat Tarım Kredi Kooperatifinde yangın çıktı. Yılmaz Büyükcan Çırçır Fabrikası olarak bilinen depolardaki Tarım Kredi Kooperatifinin idari bölümünde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda tohum ve çeşitli ürünlerin bulunduğu kooperatif deposuna ve diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangında idari binada bulunan bilgisayar, klima ve diğer elektronik eşyalar tamamen yanarken, bazı malzemelerde ise hasar oluştu.


Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri uzun süre içerideki dumanın boşalmasını bekledikten sonra yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekibi yangın hakkında itfaiye ve Tarım Kredi görevlilerinden bilgi aldı. Kooperatifte kimsenin bulunmadığı bir anda çıkan yangının elektrik kontağından başladığı tahmin ediliyor.




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