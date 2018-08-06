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06 Ağustos 2018 20:34

Tarla sürerken traktör devrildi, yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörle tarla süren 88 yaşındaki şahıs, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Tarla sürerken traktör devrildi, yaşlı adam hayatını kaybetti

06 Ağustos 2018 20:34


Olay, Şişeler Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 5012 plakalı traktörüyle mahallenin girişindeki tarlasını sürmekte olan 88 yaşındaki İbrahim Çetin, traktörün 4 metreden aşağıya uçarak devrilmesi sonucunda feci şekilde can verdi. Çetin’den 6 saat boyunca haber alamayan eşi, tarlaya geldiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kazayı duyan akrabaları ve mahalle sakinleri olay yerine akın etti. İbrahim Çetin’in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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