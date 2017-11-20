TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, 13 Kasım’da Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle, 500 üreticinin ürünleri ve seralarında hasar ihbarında bulunduğunu, 50’ye yakın noktada da hasar tespit çalışmasının tamamlandığını söyledi. Hiçbir sigortalının mağdur edilmediğini belirten Satoğlu, “Antalya’da örtü altı üretiminin yoğun olduğu ilçelerde sigortalılık oranı yüzde 20-25’ler seviyesinde. Henüz yüzde 75-80’e yakın sera sigortalanmamış durumda. Hasarın yoğun olarak yaşandığı, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerine bağlı alanlarda gezdiğimiz zaman, poliçelerini yaptıran üreticilerimizin içlerinin rahat olduğunu gördük. Poliçesini yaptırmayan üreticilerimiz ise ne yazık ki büyük bir mağduriyet ve panik yaşamakta. Ekspertiz işlemleri tamamlanan hasar dosyalarından değerlendirilmesi tamamlanan 220 adet hasar dosyası için 4 milyon TL’nin üzerinde tazminatı ödemeye başladık, kalan hasar dosyaları için de değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından üreticilerimize jet hızıyla ödemeleri yapılacak. 13 Kasım’da meydana gelen hortumdan zarar gören sigortalılarımızın tamamının tazminatları, bu hafta içerisinde yapılmış olacaktır. Bu vesileyle, Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS) kaydını yaptıran üreticilerimizin hasar görsün ya da görmesin, ileriye dönük olarak mutlaka poliçelerini yaptırmalarını tavsiye ediyor ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.