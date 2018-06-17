Taş’tan Antalyalılara miting teşekkürü

İbrahim Ethem Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu gerçekleşen mitingine coşkulu bir katılım gösteren Antalyalılara teşekkür etti. Taş, “Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm ilçelerimizden mitinge akın akın gelen yaklaşık 100 bin hemşehrimiz 16 yıldır olduğu gibi yine Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bağrına basmış, 24 Haziran’da Antalya’nın Güçlü Türkiye için devam diyeceğini herkese göstermiştir” dedi.

Hafta sonu gerçekleşen mitingde Antalyalıların 16 yıldır olduğu gibi yine AK Parti’yi yalnız bırakmadığını belirten İl Başkanı Av İbrahim Ethem Taş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk günkü heyecanla, büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek, bu kutlu yürüyüşe destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Antalya çifte bayram yaşadı. Antalyalılar yine, yeniden bir tarih yazdı” dedi.

Antalya gelişmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingdeki konuşmasına “Turizmde iftiharımız, tarımda lokomotifimiz, ticarette bereketimiz. Türkiye’nin marka şehri, yüz akımız Antalya” sözleriyle başladığını hatırlatan Taş, “Bu sözler Cumhurbaşkanımızın Antalya’mıza verdiği önemin, duyduğu güvenin en önemli göstergesidir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdiğini de ifade eden Taş, “Her gelişinde Antalya’mıza yeni müjdelerle gelen Sayın Cumhurbaşkanımız bu gelişinde de eğitimden ulaşıma, sağlıktan tarıma, turizmden alt yapıya yeni çalışmaların ve projelerin müjdesini vererek önümüzdeki dönemde de Antalya’nın her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi” diye konuştu.

Antalya “AK Parti” dedi

16 Haziran Cumartesi günü yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla Antalya’nın önemli bir güne daha sahne olduğunu kaydeden Taş, “Mitinge katılım, yaşanan coşku ve heyecan, Antalyalı hemşehrilerimizin AK Partimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha göstermiştir. Antalya bir kez daha AK Parti dedi. Cumhurbaşkanımız da bu sevgiyi karşılıksız bırakmayarak, Antalya’ya yatırımların artarak devam edeceği müjdesini vermiş ve bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir” dedi.

Güçlü Türkiye için devam

Antalya mitinginin 24 Haziran seçimlerinin habercisi olduğunu söyleyen Taş, “İlk günkü aşkla çıktığımız bu yürüyüş, 24 Haziran’dan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Halkımız 24 Haziran’da ‘Güçlü Meclis, Güçlü hükümet, Güçlü Türkiye’ diyerek Türkiye’nin 2023’e emin adımlarla yürümesini ve şahlanışını sürdürmesini destekleyecektir" diye konuştu.

Seçime kadar çalışmaya devam

Taş mitinge katılım gösteren Antalyalılara teşekkür ederek, “16 yıldır beraber yürüdüğümüz bu yolda bizi hiç yalnız bırakmayan, meydanlara sığmayan Antalyalılara şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi böylesi kritik bir seçimde hele hele seçime bir hafta kalmışken rehavete kapılmamalı ve gece-gündüz kutlu davamız için çalışmaya devam etmeliyiz. Vakit Antalya vakti. Vakit Türkiye vakti” ifadelerini kullandı.