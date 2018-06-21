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21 Haziran 2018 10:23

Taş’tan teşekkür mesajı

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Haziran seçimleri için sahada görev yapan partililere ve gittikleri her yerde kendilerini ilgiyle karşılayan Antalya halkına teşekkür etti.

Taş’tan teşekkür mesajı

21 Haziran 2018 10:23


24 Haziran seçimleri için aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte çalışmalara başlayan AK Parti Antalya İl Başkanlığı sabah erken saatlerden gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “İl yönetimi, İlçe teşkilatlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, gençlik kolları, kadın kolları, ve mahalle yönetimlerimiz ile birlikte koordineli yürütülen çalışmalarda sahada görev yapan binlerce partilimiz, 19 ilçede, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek hemşerilerimize 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı ve oy istedi. Büyük bir bölümü Ramazan Ayı’na denk gelen seçim çalışmaları sırasında sabah erken saatlerden sahura kadar durmadan büyük bir özveriyle çalışan partililerimize teşekkürü bir borç biliyorum.”


“Antalyalılar bizi bağrına bastı”


Seçim kampanyası süresince günde 3 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirildiğini söyleyen İl Başkanı Taş, “Başta Takım Kaptanımız Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm vekil adaylarımız ve listeye giremediği halde partimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan aday adaylarımızla vatandaşımızı evlerinde, işyerlerinde ziyaret ettik. Düğünlerde, cenazelerde, mevlütlerde hemşerilerimizle biraraya gelerek acılarını, sevinçlerini paylaştık. Gittiğimiz her yerde bizleri ilgiyle karşılayan, bağrına basan Antalyalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılar sunuyorum ” dedi.




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