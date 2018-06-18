Tatilcilere bilboardlu seçim çağrısı

24 Haziran seçimleri yaklaşırken halkı sandığa davet eden turizm kentleri kervanına Antalya’nın Manavgat ilçesi de katıldı. Her yıl 4 milyon turistin ağırlandığı, 200 bin turizm yatak kapasitesine sahip turistik kent Manavgat’ın duyarlı Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşları 24 Haziran’da oy kullanmaya teşvik etmek amacıyla etkili bir mesaj içeren bilboard yaptırarak kentin dört bir yanına astırdı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bilbordlarda ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, halkı 24 Haziran Seçimlerinde sandığa gidip oylarını kullanmaya davet etti. Şezlongları ve şemsiyeleri kapalı olan bir plaj görüntüsü üzerine verilen esprili mesajda, “Kapalıyız. Oy Vermeye Gittik, Geleceğiz. Geleceğimiz ve mutlu bir Türkiye için sandığa gidip oy verin” ifadeleri yer aldı.