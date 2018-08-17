Tatilcilere bunaltıcı nem sürprizi

Bayram boyunca hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle Antalya, Muğla, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde nem oranının yüzde 95’e kadar çıkacağı kaydedildi.

Türkiye genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlananlara, meteorolojiden yüksek oranda nem uyarısı geldi. Akdeniz ve Ege’nin kuzey kıyı kesimlerinde hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinde seyredileceği belirtilirken, nem oranının bayram tatili boyunca en düşük yüzde 60, en yüksek yüzde 95’e kadar çıkacağı bildirildi. Özellikle Antalya, Kaş, Kemer, Alanya, Manavgat, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi tatil bölgelerinde etkili olacak nem sebebiyle vatandaşlar 30-32 derece olması beklenen hava sıcaklığını daha çok hissedecek. Tatilde hava sıcaklığının Antalya’da 32, Muğla’da 32 ila 33, Isparta ve Burdur’da ise 30 ila 32 derece civarında seyredecek. Kıyı kesimlerde deniz suyu sıcaklığının 26-30 derece olması tahmin ediliyor.

Sıcaklık normal ama nem bunaltacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, sıcaklıkların ağustos ayı boyunca mevsim normallerinde seyredeceği hatta zaman zaman 1-2 derece altında düşeceğini söyledi. Bayram tatili boyunca termometrelerin fazla sıcaklık göstermeyeceğini kaydeden Öztürk, "Tatil süresince bölgemizin kıyı kesimlerinde Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava olacak. Vatandaşlar fazla sıcak görmeyecek ama sıcaklığı yüksek hissedecekler. Bu da kişileri biraz bunaltacak. Nem insanların sıcaklığı daha fazla hissetmesine sebebiyet verdiği için kişileri bunaltabilir. Kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Serinleme imkanı olanlar kendilerini rahatlatmalı" dedi.

Öztürk, bayram sonrasında da sıcaklıklarda artış beklemediklerini sözlerine ekledi.