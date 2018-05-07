Tavşan Yüreği Zeytinyağına Londra’dan ödül

Ödülün, Antalya’nın zeytinyağı kalitesini dünyaya tanıtacağı, pazarlama kabiliyetini yükselteceği belirtiliyor.

Dünyanın en prestijli yarışmalarından Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ne Türkiye’den 35 zeytinyağı ve 5 zeytin numunesi katıldı. ABD, Kanada, Japonya, İtalya, İngiltere ve Türkiye’ye gibi ülkelerden jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada Antalya, Edremit, Kilis, İzmir, Manisa’dan, Çanakkale gibi Türkiye’nin değişik il ve bölgelerinden zeytin ve zeytinyağları ödül için yarıştı. Türkiye yarışmadan zeytinyağında, 6’sı altın 6’sı gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 17 madalya ile döndü. Sofralık zeytinde ise 3’ü platin 2’si gold olmak üzere tüm zeytinler ödüle layık görüldü. Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nden Büyükakça Zeytincilik ise tavşan yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağ ile gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Pazarlamasını artıracak

Antalya Ticaret Borsası 4. Meslek Komitesi üyesi Zafer Tan, 30 yıldır zeytin sektöründe çalıştığını belirterek, bölgede yetişen zeytin ve zeytinyağının kalitesini artırmak için uğraştıklarını kaydetti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ne bölgeye has tavşan yüreği zeytinyağı ile katıldıklarını bildiren Tan, yarışmadan gümüş madalya ile döndüklerini bildirdi. Tan, “Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada kabul gören ve pazarlama kabileyi yüksek organizasyon olan Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri’nden madalya ile dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Antalya’nın zeytin ve zeytinyağ kalitesi yüksek bir il olmasına karşın pazarlama sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tan, “Bu yarışma sayesinde Antalya, zeytinyağdaki kalitesini uluslararası arenada gösterdi. Pazarlama yöntemlerimizde sıkıntılar var, bu ödül pazarlamamızın da önünü açacak” diye konuştu. Tan, tavşan yüreği zeytinyağının daha önce ulusal yarışmalarda 3 altın, 2 gümüş madalya aldığını anımsattı.

Çandır: “Doğru yoldayız”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB 4. Meslek Komitesi üyesi olan Zafer Tan’ı tebrik etti. Antalya’nın zeytincilik sektöründe geçmişi çok derinlere dayandığını belirten Çandır, “Geçmişi Pamfilya dönemine dayanan zeytin ve zeytinyağı üretimimizi en üst seviyeye çıkarma, kaliteli ürünlerimizi her sofraya ulaştırma hedefindeyiz” dedi. Borsa olarak bölgeye has tavşan yüreği zeytine coğrafi işaret alma çalışmaları bulunduğunu anımsatan Ali Çandır, “Tescil için başvurduğumuz tavşan yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağının uluslararası ödül alması ne kadar doğru bir yolda olduğumuz gösteriyor” dedi. Çandır, “Üyemizin Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri’nden madalya ile dönmesi bizim için ayrı bir sevinç ve onur kaynağıdır.”