Tayfa bisiklet grubu Samsun’a pedallıyor

Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turu başladı.

Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşan Cumartesi Tayfa bisiklet grubu, Çanakkale ve Ankara’nın ardından bu kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce bağımsızlık ateşinin yaktığı Samsun’a pedallıyor. Yaklaşık bin kilometrelik yolculuk için grup üyeleri, Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun Cumartesi Muratpaşa Belediyesi’nden pedala bastı. Bisikletçileri Belediye Başkanı Ümit Uysal, uğurlarken kendilerine bu zorlu yolculukta başarılar diledi.

Muratpaşa bisikletçileri, 14 gün planlanan 3. Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turunda sadece 2 gün mola verecek. 12 gün aralıksız yol almayı hedefleyen bisikletçiler, 19 Mayıs’ta ulaşacakları Samsun’da Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak.