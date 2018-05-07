Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 10:52

Tayfa bisiklet grubu Samsun’a pedallıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun’dan oluşan Cumartesi Tayfa bisiklet grubunun, 19 Mayıs’ta Samsun’da sona erecek 3.

Tayfa bisiklet grubu Samsun’a pedallıyor

07 Mayıs 2018 10:52

Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turu başladı.


Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşan Cumartesi Tayfa bisiklet grubu, Çanakkale ve Ankara’nın ardından bu kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce bağımsızlık ateşinin yaktığı Samsun’a pedallıyor. Yaklaşık bin kilometrelik yolculuk için grup üyeleri, Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun Cumartesi Muratpaşa Belediyesi’nden pedala bastı. Bisikletçileri Belediye Başkanı Ümit Uysal, uğurlarken kendilerine bu zorlu yolculukta başarılar diledi.


Muratpaşa bisikletçileri, 14 gün planlanan 3. Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turunda sadece 2 gün mola verecek. 12 gün aralıksız yol almayı hedefleyen bisikletçiler, 19 Mayıs’ta ulaşacakları Samsun’da Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç