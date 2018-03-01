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01 Mart 2018 12:16

Tayland’a 15 Temmuz okulu

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanlığı tarafından Tayland’ın Patani kentine 15 Temmuz Şehitler İlkokulu inşaa edilecek.

Tayland’a 15 Temmuz okulu

01 Mart 2018 12:16


Eğitim-Bir- Sen Antalya Şube Başkanlığı ve Deniz Feneri Derneği Antalya Şubesi öncülüğünde, Tayland’ın Patani kentine 15 Temmuz Şehitler İlkokulu inşaa edilecek. Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, “Türkiye’deki darbe girişimine karşı kahramanca karşı koyarken hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına yapılacak olan ilkokul için Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanısıra Antalya İmam Hatip Mezunları Derneği (ANİMDER), Genç İyilik gibi sivil toplum kuruluşları paydaş oldu. Allah nasip ederse proje ortaklarının temsilcileri ile 4 Mart 2018 de temel atmak için bu bölgeye gideceğiz” diye konuştu.



“Ahiret sermayesi”


Patani’de 6 milyon Müslüman’ın Budist çeteler ve işgalci asker tarafından zulüme uğradığını ve türlü işkencelere maruz kaldığını hatırlatan Çoban, “Uzak doğunun kanayan yarası aslında Patani. Müslümanların zülüm gören bu bölgeleri fark etmesi tanıması yardım elini uzatması girişimlerine ön ayak olan sivil toplum örgütlerine yapacakları çalışmalar için sonuna kadar destek veriyoruz. Nerede bir iyilik hareketi varsa onun paydaşı olmaya hazırız. Bu projelerin bizim için birer ahiret sermayesi olarak görmekteyiz” dedi.



450 öğrenci eğitim alacak


Patani’deki partneri İslamic Welfare Promotion Foundation Banbangmaruad ile işbirliği yaparak Güney Tayland’da bir ilkokul inşa etmeye karar verdi. İnşaat İslamic Welfare Promotion’un idare ettiği Al -Jamiah Al İslamiah School vakıf arazisi üzerine kurulacak. 450 talebenin eğitim alacağı okul 10 derslikten oluşacak. İki katlı ve 810 metrekare kullanım alanı olacak olan okulun maliyetinin 540 bin lira olacağı, İslamic Welfare Promotion vakfının bu projeyle ilkokul eğitiminde Müslüman azınlık için bir alternatif ortaya koymayı planladığı öğrenildi.




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