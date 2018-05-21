Tazelenme Öğrencilerine son ders Vali Karaloğlu’ndan

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ile öğretim üyeleri ve tazelenme öğrencileri katıldı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Tazelenme Üniversitesi başarılı çalışmaları ile bugün tüm Türkiye’ye örnek olarak pek çok çalışmanın öncülüğünü yaptı” dedi.

Gönüllük esasıyla öğretim üyelerinin yanında kamu kurum ve kuruluşlarından çok değerli isimlerin ders vermeye geldiğini söyleyen Rektör Ünal, yoğun programında vakit ayırıp Tazelenme Üniversitesi’nin son dersini vermeye gelen Vali Karaloğlu’na teşekkür etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Tazelenme Üniversitesi’nin dünya örnek bir projesi olduğunu belirterek, “Üçüncü yaş dediğimiz grubun sorunları ile ilgili tüm dünyada yeni bir arayış var. Batıda yaşam süresi uzadı ancak Türkiye’de de son dönemlerde sağlık sistemindeki dönüşüm ve refah düzeyinin iyileşmesi sebebiyle ortalama yaşam sürecinde ciddi bir ilerleme var. Üçüncü yaştaki insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşlanması, kaliteli bir ömür sürmesi ve her şeyden önemlisi yaşadıkları toplumda üretime devam etmesi tüm dünyanın meselesi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Akdeniz Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi ile bu alanın öncüsü oldu. Bu projeye emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir turizm şehri olan Antalya’nın gerek gezi olarak gerek yaşam olarak tercihlerin başında geldiğini söyleyen Karaloğlu, “Bu Antalya’nın üçüncü yaş grubu için önemli bir destinasyon olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan bu şehirde üçüncü yaş için yapacağımız gerek sağlık gerek bakım ve rehabilitasyon gerekse üçüncü yaşın üretime katılmasını sağlamak açısından yapacağımız tüm çalışmalar son derece önemli” dedi.

Tazelenme öğrencilerinin yıl boyu aldıkları ders görüntüleriyle hazırlanan video gösterimi ve işaret dili ile Çanakkale Türküsü sunumunun yer aldığı etkinlikte, tazelenme öğrencilerinin her ders öncesi yaptıkları el ve kol egzersizlerine protokol üyelerinin de eşlik etmesiyle salonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Program sonunda tazelenme öğrencileri, ders kapsamında ördükleri süveterleri protokol üyelerine takdim etti.