TBMM Başkanı Binali Yıldırım 5 bin yıllık Perge'de

Antalya'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Perge Antik Kenti'ni gezdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ve beraberinde bulunan heyeti Perge girişinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindekiler karşıladı. Heyet daha sonra UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanan Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a ve beraberinde bulunan heyete Perge Antik Kenti hakkında bilgi verildi. Bir süre antik kentte gezen heyet daha sonra Antalya Müzesi'ne geçti.