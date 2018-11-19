İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Başkanı Yıldırım aracını durdurup kazazedelerle ilgilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracından inerek yaralılarla ilgilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracından inerek yaralılarla ilgilendi.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni ve Burdur Valiliğini ziyaretinin ardından karayoluyla Antalya'ya hareket eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 4 yaralıya 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Makam aracını durduran Yıldırım, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alıp, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Antalya'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret eden Yıldırım, Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarete Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.