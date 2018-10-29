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TCG Gurbet Kaş'ta ziyarete açıldı

Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.


Kutlamalar kapsamında Kaş'a gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gurbet hücumbotu, Kaş Marina'da iki gün süreyle ziyarete açıldı. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, gazi ve şehit yakınlarını gemi girişinde TCG Gurbet hücumbotu Komutanı Deniz Binbaşı Berk Tezci karşıladı. Ardından gazi ve şehit yakınlarına öğle yemeği verildi.


İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler, görevli askeri personeller nezaretinde hücumbotu gezdi.

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