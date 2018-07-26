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26 Temmuz 2018 12:24

Tedavileri tamamlanan 2 baykuş doğaya salındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğada yaralı halde bulunan yavru 2 baykuş tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Tedavileri tamamlanan 2 baykuş doğaya salındı

26 Temmuz 2018 12:24


Alanya’da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri teslim edilen 2 yavru baykuş, tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi. Burada tedaviye alınan baykuşların biri yaklaşık 7 ay, diğeri ise 3 ay süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Doğada kendi başlarına yaşayabilecek duruma gelen hayvanlar, Cikcilli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.



“Rehabilitasyonu tamamlanan kuşlarımız doğal ortama salınmıştır”


Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, yaptığı açıklamada, "İlçemizde doğduktan sonra yuvasından düşen ve vatandaşlar tarafından kurumuza Ocak ve Mayıs ayında getirilen kuşlar, belediyemiz veteriner hekimliğine teslim edildi. Rehabilitasyonu tamamlanan kuşlarımız doğal ortama salınmıştır" dedi.



“Artık kendi başlarına hayatta kalabilecek”


Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz ise yuvasından düşen baykuşların bakım tedavi ve rehabilitasyondan sonra doğal ortamla buluşma sürecine getirildiğini belirtti. 6 ve 7 aylık kuşların rehabilite sürecinde kendi haytalarını sürdürebilmeleri sağlandığını anlatan yavuz, "Baykuşlarımız artık kendi başlarına hayatta kalabilecek düzeye gelmiştir. Biz de kendilerini doğaya saldık" dedi.




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