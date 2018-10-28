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Tedavisi yapılan Culluk doğaya bırakıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde vatandaşların bahçede buldukları yaralı Çulluk kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların bahçede buldukları yaralı Çulluk kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.


Vatandaşlar yaralı halde buldukları halk arasında Lökeşe olarak bilinen ve gerçek adı Culluk olan Göçmen Kuşunu Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ne getirdiler.


Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, gagasından küçük bir yara alan Culluk Kuşunun bakım ve tedavisini yaptı. Vatandaşların hayvanlara olan duyarlılığından dolayı teşekkür eden Veteriner Hekim Sinan Ulusoy; “ Bu göçmen kuşu yöremizde Lökeşe olarak bilinir, ama gerçek adı Culluktur. Vatandaşlarımız gagasından hafif yaralı olan bu kuşu Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdiler, bizde tedavi ve bakımı yaptık. Bu kuş toprak altındaki solucanlar ile beslendiğinden gagasını uzun bir kuştur. Gagasını bir yere çarpmış. Gagasını çarpınca, yiyip içememiş. Gerekli tedavisini ve gıda takviyesini yaptıktan sonra doğaya geri bırakıyoruz” dedi.

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