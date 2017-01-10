Tedavisi yapılan yaralı şahin doğaya bırakıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak bulunan kızıl şahin 20 gün süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Tosmur Mahallesi’nde 20 gün önce vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin Alanya Doğal Koruma Milli Parklar Mühendisliği bağlı ekipler tarafından alınarak tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edildi. Veteriner kliniğinde 20 gün süren tedavinin ardından sağlığını kavuşan Şahin, Cikcilli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

Alanya Doğal Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, yaralı bulunan kızıl şahinin, Alanya Belediyesi Veteriner Kliniğinde tedavisinin yapıldığını söyledi. Yaralı şahinin tedavisi 20 gün sürdüğünü belirten Kodal, "Saçma yarası giderilen şahin, doğal yaşama uygun hale gelince kendisini saldık. Ayrıca vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Yapan Hayatı Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür. Hiçbir şekilde avı serbest değildir." dedi.

Avcı olan veya av ile ilgisi olmayan kişilerin öldürme amaçlı olarak kızıl şahinlere ateş etmemesi gerektiğini dile getiren Kodal, şahinlerin, sürüngen canlılarla avlarını yaptıklarından dolayı doğal bir denge sağladığını kaydetti.



"Şahin eski sağlığına kavuştu"

Alanya Belediyesi Veteriner Müdürü Ali Yavuz ise kliniğe getirilen yaralı şahini tedaviye aldıklarını söyledi. İlk müdahalesi yapılan kuşun 10 gün içerisinde tedavisinin tamamlandığını kaydeden Yavuz, "Kuşa yapılan ilk müdahalede kanatlarında saçma izlerinin bulunduğu gördük. 10 günlük tedavinin ardından iyileşen kuşun uçması için 10 günlük rehabilite çalışmalarına başladık. Şimdi şahin eski sağlığına kavuştu ve ait olduğu doğaya salıyoruz" diye konuştu.