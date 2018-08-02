Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 18:26

Tefeci operasyonuna 3 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Tefeci operasyonuna 3 tutuklama

02 Ağustos 2018 18:26


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şahıslara yönelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, ‘haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek’ iddiasıyla aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.A, B.D, N.Y. ve H.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A.,B.D. ve N.Y. isimli şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, H.S. ise 15 bin TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşma kapsamında 3 şüphelinin ise polis tarafından arandığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç