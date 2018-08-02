Tefeci operasyonuna 3 tutuklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şahıslara yönelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, ‘haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek’ iddiasıyla aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.A, B.D, N.Y. ve H.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A.,B.D. ve N.Y. isimli şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, H.S. ise 15 bin TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşma kapsamında 3 şüphelinin ise polis tarafından arandığı belirtildi.