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18 Mayıs 2018 12:05

Tehditle para isteyen şüphelilerin suçüstü yakalanma anı kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek parasını almak istediği öne sürülen 3 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Tehditle para isteyen şüphelilerin suçüstü yakalanma anı kamerada

18 Mayıs 2018 12:05

Şüphelilerin yakalanma anı, saniye saniye görüntülendi.


Alanya merkezde büfe işleten H.O. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. isimli 3 kişinin kendisinden zorla 20 bin TL para istediklerini ve vermemesi halinde ölümle tehdit ettiklerini bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri büfe ve çevresinde konuşlanarak şüphelileri takibe aldı. İş yeri sahibini telefonla sürekli tehdit eden Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. bir süre sonra büfeye gelerek H.O.’ya ait kasadan bir miktar para aldı. Polisin izlediği H.O. kasadan çıkardığı 20 bin TL’yi şüpheli 3 kişiye vererek kendisini rahatsız etmemelerini söyledi. Bu sırada pusuda olan polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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