Tehditle para isteyen şüphelilerin suçüstü yakalanma anı kamerada

Şüphelilerin yakalanma anı, saniye saniye görüntülendi.

Alanya merkezde büfe işleten H.O. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. isimli 3 kişinin kendisinden zorla 20 bin TL para istediklerini ve vermemesi halinde ölümle tehdit ettiklerini bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri büfe ve çevresinde konuşlanarak şüphelileri takibe aldı. İş yeri sahibini telefonla sürekli tehdit eden Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. bir süre sonra büfeye gelerek H.O.’ya ait kasadan bir miktar para aldı. Polisin izlediği H.O. kasadan çıkardığı 20 bin TL’yi şüpheli 3 kişiye vererek kendisini rahatsız etmemelerini söyledi. Bu sırada pusuda olan polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.