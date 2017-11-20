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20 Kasım 2017 14:37

Tek Teker Arif ölüme böyle gitti, görenler uçak geçiyor zannetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Avrupa Motosiklet Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun babası, motosiklet akrobatı Tek Teker Arif olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu ve beraberindeki kız arkadaşı Ülkü Özcan’ın kazadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Tek Teker Arif ölüme böyle gitti, görenler uçak geçiyor zannetti

20 Kasım 2017 14:37

Uğur Mumcu Caddesinde tek teker üzerine kalkmış bir halde ilerleyen Tek Teker Arif’in kamerada 100 kilometrenin üzerinde bir hız yaptığı görülüyor.


Yol kenarında bulunan bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, işyeri sahibi Nihat Şanal ve eşi Özgül Şanal, motosikletin gürültüsüyle yola dikkat kesiliyor. Tek Teker üzerinde hızla ilerleyen motosikleti ayağa kalkarak takip Nihat Şanal, kaza olduğunu görür görmez olay yerine fırlıyor. Eşi Özgül Şanal ise telefona sarılarak 155 Polis İmdat ve 112 Acil Servisi arıyor.


Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüleri telefonuna kaydeden Nihat Şanal’ın gördüğü dehşet karşısında adeta nutku tutuluyor.


O gün yaşadıklarını anlatan Nihat Şanal, "İşlerimizi bitirmiş, oğlumuzun okuldan çıkmasını bekliyorduk. Uçak sesini andıran bir ses duyduk. Yola dikkat kesildik. Arkasında kaskı olmayan bayan bir yolcunun bulunduğu, sürücüsünde kaskın olduğu bir motosiklet tek teker halinde hızla yoldan geçti. Motosikleti takip ettim, okulu geçince bir kamyonetle çarpıştığını gördüm. Hemen motosikletime atlayıp olay yerine gittim ama herşey için çok geçti. Bu yolda bu tur görüntülere ne yazık ki sık rastlıyoruz, okulların dağılmasına 10 dakika vardı. Daha büyük bir facia olabilirdi. Aşırı hız ve dikkatsizliğin nelere mal olduğunu bir kez daha gördük" dedi.


Özgül Şanal ise o günden sonra çok etkilendiklerini belirterek, "Tepkimiz zaten kamerada görünüyor. Aşırı sesten dolayı önce ben fark ettim. Aman Allah’ım çok hızlıydı. Eşim kazanın olacağını hisseti. Motosikleti takip etti. Kaza sonrası ilk müdahale için kendisi gitti. Ben önce 155’i aradım, meşgul olduğu için 112’yi aradım. Geçtiğimiz günlerde yine bir kaza oldu burada. Karşıya geçmeye korkuyor olduk" diye konuştu.




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