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21 Kasım 2017 13:26

Tek Teker Arif’in son röportajında "Kask, ille de kask ve tam koruma" dediği ortaya çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet akrobatı Tek Teker Arif olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu’nun ’kazalar ve kurallar’ başlıklı röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Tek Teker Arif’in son röportajında

21 Kasım 2017 13:26


Arif Razgatlıoğlu’nun, toplumu bilinçlendirmek için Moto Gp’de yarışan oğlu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte ’Kazasız Kul Olmaz’ın yazarı ve yönetmeni Zahrettin Çelik’e verdiği röportajda sürekli kurallara ve ekipmanlara dikkat çektiği ortaya çıktı. Arif Razgatlıoğlu röportajda kask ve motosiklet aksesuarının önemine vurgu yapıyor.


Arif Razgatlıoğlu, tehlikesi nedeniyle ailelerin motosiklete karşı olduğunu belirterek, sokakta kaskız ve korumasız motosiklete binmenin çok tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Profesyonel yarışlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Razgatlıoğlu, "Motosiklet olayında bizim için tek bir şey var, birinci derecede kask, en önce kesinlikle kask, sonra tam koruma, bunlar olmadan motora bindiğin zaman sonuçlar kötü oluyor. Hem bilinçsizlik hem kask kullanmama alkollü motora binmek kötü sonuçlar doğruyor" dedi.




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