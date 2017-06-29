Teklerde yarı final eşleşmeleri, çiftlerde de final belli oldu

Antalya’nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezindeki Kaya Palazzo otelde düzenlenen Antalya Open ATP turnuvasında yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Buna göre tablonun üst kısmında Kıbrıslı Marcos Baghdatis ile Japon Yuichi Sugita; alt kısmında ise Fransız Adrian Mannarino ile İtalyan Andreas Seppi birbirine rakip oldu. Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda yapılan çim kort turnuvasında son sekize kalan tek seribaşı olan 3 numara Fernando Verdasco’nun Antalya serüvenini klasmanın 62. basamağındaki Mannarino noktaladı. 6-2, 4-1 geriye düştüğü müsabakada etkileyici bir geri dönüşe imza atan Mannarino, 29 yaşına bastığı günde 2-6, 7-5, 6-2’lik galibiyetle yarı finale yükselmeyi başardı.

Mannarino’nun final yolundaki rakibi Seppi ise son maçında set kaybı yaşamadı. Moldovalı Radu Albot’u 6-4, 7-6’lık skorla saf dışı bırakan tecrübeli İtalyan raket, bu sezonki ilk yarı finaline adım attı. Bir önceki turda 4 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer’i deviren Yuichi Sugita, güçlü performansını genç Alman Daniel Altmaier önünde de sürdürdü. İkinci turda milli tenisçi Marsel İlhan’ı turnuva dışına iten 18 yaşındaki Altmaier’i 6-3, 6-0’la geçen Sugita, ATP düzeyindeki bir organizasyonda adını ilk kez son dörde yazdırdı. Sugita, günün ilk maçında Hint Ramkumar Ramanathan’ı üç sette yenen 2006 Avustralya Açık finalisti Marcos Baghdatis ile karşılaşacak.

30 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Baghdatis ile Sugita, 15.00’te ise Mannarino ile Seppi kozlarını paylaşacak.

Çiftler kupası sahibini buluyor

Antalya Open çiftler kategorisinde şampiyonluk kupası yarın sahibini bulacak. Buna göre saat 17.30’da 1 ve 2 numaralı seribaşı ekipleri buluşturan finalde Robert Lindstedt (İsveç) / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) ile Oliver Marach(Avusturya) / Mate Pavic (Hırvatistan) büyük ödül için karşı karşıya gelecek.

Adrian Mannarino’ya kortta sürpriz doğum günü pastası

İspanyol Fernando Verdesco’yu yenerek yarı final oynamaya hak kazanan Fransız Adrian Mannarino’ya

organizasyon tarafından sürpriz bir doğum günü pastası hazırlandı. Maç bitiminde kort görevlisi top toplayıcı gençler “İyi ki doğdun Adrian” diyerek tezahürat yaptı. Mannarino mumları söndürerek pastayı keserken hazırlanan sürprize sevincini ve duygularını gülerek ifade etti.

Tekler çeyrek finale kalan sporcular:

Ramkumar Ramanathan - Marcos Baghdatis

Yuichi Sugita - Daniel Altmaier

Adrian Mannarino - Fernando Verdasco

Andreas Seppi - Radu Albot

Çiftler yarı finale kalan sporcular:

Lindstedt/Qureshi - Erlich/Mektic

Paes/Shamasdin - Marach/Pavic