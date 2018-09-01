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01 Eylül 2018 16:21

Tekne vakasına kınama

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde iki günübirlik tur teknesinin içinde turistlerin de bulunduğu sırada kasıtlı olarak çarpışmasına tepki gösterdi.

Tekne vakasına kınama

01 Eylül 2018 16:21


Geçtiğimiz Cumartesi günü günübirlik tura çıkan, çok sayıda turist taşıyan iki tur teknesi sahipleri aralarındaki husumet nedeniyle kasti olarak Alanya Yat Limanı yakınında çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle turistler panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.


Konuyla ilgili, ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’ndan kınama geldi. Dahaoğlu, yurt dışında ve içinde yapılan milyonlarca dolarlık tanıtımların birkaç kendini bilmez tarafından hiçe sayıldığını söyledi.


Alanya’da yaşayan herkesin dolaylı da olsa turizmden geçindiğini vurgulayan Dahaoğlu, Alanya’nın olumsuz haberlerde yer almasının üzücü bir durum olduğuna dikkat çekti. Günübirlik tekne işletmecilerinin yolcu taşırken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Dahaoğlu şu ifadeleri kaydetti:


"Teknede yolcu varken yaşanan kasıtlı veya tesadüfi bu olay daha da büyüyebilir ve onlarca insanın hayatına mal olabilirdi. Tekne işletmecileri arasında yaşanan olaylar, gündemde olan günü birlik tur yapan teknelerin yat marinasında demirleyen lüks yatlarla yer değiştirmesi, yani lüks yatların şehir merkezine çekilmesi konusunu daha da güçlü kılıyor. Bazı kendini bilmezler yüzünden dürüst çalışanların da başı ağrıyacak. Yaşanan olayı kınıyor ve bir daha tekrarlanmamasını umuyoruz”




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