Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 16:42

Teknesi alabora olan veteriner hekim cesedi kıyıya vurdu

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekimin cesedi 20 kilometre uzaklıkta kıyıya vurdu.

Teknesi alabora olan veteriner hekim cesedi kıyıya vurdu

23 Aralık 2017 16:42


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Manavgat Boğaz mevkiinde fiber tekne ile balık avından dönerken teknenin alabora olması sonucu kaybolan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT personeli Veteriner Hekim Hüseyin Öz’ün (43) cansız bedeni kaybolduğu yerden 20 kilometre mesafede Çolaklı sahiline vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağrılan yakınları, cesedin Hüseyin Öz’e ait olduğunu teşhis etti. Sahile Öz’ün akrabaları, arkadaşları ve mesai arkadaşları akın etti.


Hüseyin Öz’ün cansız bedeni Jandarma Olay Yeni İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Side Özel Anadolu Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Öz’ün Pazar günü saat 14.00’da Kalemler Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç