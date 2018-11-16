Teknokentler Antalya'da buluştu

Türkiye'de bulunan 80'e yakın Teknokent yöneticileri ile birlikte 180 katılımcının yer aldığı 5. TGB Koordinasyon Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de bulunan 80'e yakın Teknokent yöneticileri ile birlikte 180 katılımcının yer aldığı 5. TGB Koordinasyon Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Açılışta Mustafa Ünal, Antalya Teknokent'in ağırlıklı olarak yazılım sektöründe faaliyet gösterdiğini fakat bunun yanında tarım, sağlık, kimya, elektrik-elektronik, nanoteknoloji, gıda gibi sektörlerde de başarılı projeler yürüttüğünü ifade etti. Ünal, “Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2018 yılı 3. çeyreği itibari ile yapılan ihracat tutarı 81 milyon TL rakamına ulaştı. Antalya Teknokent firmalarımızın toplam cirolarında da geçen yıla göre artış yaşandı. 2017 yılında bölgede gerçekleştirilen toplam ciro 145 milyon TL iken 2018 yılı 3. çeyreği itibari ile 115 milyon TL ciro elde edildi. Bu rakamlar bize bir önceki yıla göre yaşanan artışların gözle görülür şekilde arttığını gösteriyor. Antalya Teknokent hayata geçirdiğimiz vadi projesi ile de çok sayıda girişimci ve öğrenciye de fayda sağlamaya devam edecek” diye konuştu.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da, Antalya Teknokent olarak 2004 yılında kurulan, kurumsallaşmasını tamamlamış ve her geçen gün yükselişini sürdüren, çeşitli sektörlerden ar-ge odaklı ileri teknoloji üreten ve kullanan inovatif şirketleri bünyesinde barındıran bir teknoloji geliştirme bölgesi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yavuz, Antalya Teknokent'in bugüne kadar bölgede 797 ar-ge projesi yapmış olduğunu, toplamda gerçekleşen ar-ge proje bütçesinin 180 Milyon TL'yi bulduğunu, ar-ge ve destek personeli sayısının 991 olduğunu ve bu rakamların bölgenin nitelikli eleman istihdamına katkısını açık olarak gösterdiğini söyledi. Yavuz, Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Prototip Atölyesi birimlerini aktif hale getirmiş bir teknokent olarak kamu-üniversite-sanayi iş birliği, ticarileşme, hızlandırma programları, mentörlük eğitimleri, Antalya Teknokent akademi eğitimleri ile girişimcilik ekosistemi çalışmalarını Antalya Teknokent bünyesinde sürdürdüklerinden söz ederken, Antalya Teknokent'in 2017 yılında teknokentte yaşanan gelişmeler sayesinde tüm teknokentler arasında 35. sıradan 10. sıraya yükselmiş olduğunu ve aynı zamanda en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgesi kategorisinde 1. olduğunu açıkladı.

Yavuz, gerçekleştirdikleri başarılı projelere bir yenisini ekleyerek, bölgedeki yatırımcı-teknolojik ürün etkileşimini sağlayacaklarını, Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi Projesi'ni de başlatmış ve 165 bin metrekarelik alanda 2 etapta gerçekleştirilecek olan vadi projelerinde hedeflenen firma sayısının 40 olduğunu, vadi projesinde üniversite öğrencilerine sağlayacağı staj ve iş olanakları, nitelikli personel istihdamına katkısı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıların çok büyük olacağını, Antalya Teknokent olarak hedeflerinin bunlarla sınırlı olmadığını, Türkiye'nin en iyi teknokentleri arasında olmak için çalışmalara devam ettiklerini ve her alanda başarılı olma iddiasını sürdürdüklerini dile getirdi.