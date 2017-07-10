Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 16:20

Telefon hırsızı turistler yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tezgahtarın masadaki telefonunu çalan turistler, Jandarma tarafından yakalandı.

Telefon hırsızı turistler yakalandı

10 Temmuz 2017 16:20


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Evrenseki Turizm Merkezi’nde Turizm Yolu üzerinde bulunan çarşıda 1 bayan, 1 genç ve yanlarında bir kız çocuğundan oluşan 3 turist, tezgahtarın çarşının ortasında bulunan masada bıraktığı cep telefonunu çalarak kayıplara karışmıştı.


Yaşanan hırsızlık olayı çarşının güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayın ardından Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler hırsızlık olayını aydınlatmak ve zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ve kaldıkları oteli belirlerken hırsızlık zanlılarını tatil yaptıkları otelde ele geçirdi.


Larısıa Dmitrieva ve Platon Zezıulin isimli Rus turistler çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!