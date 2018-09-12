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Telefon hırsızı tutuklandı

Manavgat’ta 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.

Manavgat'ta 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.B. Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.


29 Ağustos, 02 Eylül ve 07 Eylül 2018 tarihlerinde F.Y., O.T ve A.S.A. isimli vatandaşların; yanlarına gelen bir kişinin görüşme yapma bahanesiyle telefonlarını alarak kaçtığı yolundaki şikayetleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.


Güveni kötüye kullanmak suretiyle hırsızlık' olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen M.B. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince konakladığı otelde yakalandı. Şüpheli şahsın ifadesi doğrultusunda çalıntı cep telefonlarını alarak müşterilerine sattığı tespit edilen cep telefonu bayii hakkında hırsızlık malı satın alma suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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