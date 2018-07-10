Telefonla konuşan kadının elinden telefonunu çaldılar

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Songül Y. isimli kadın cep telefonuyla konuştuğu sırada arkasından gelen bir şahıs, kapkaç yapmak suretiyle cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Durumun polis bildirilmesiyle olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarından şahsın A.K.E olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan A.K.E, sağlık kontrolü sonrasında ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.