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Telsizle haberleşen uyuşturucu satıcıları polise takıldı: 9 Gözaltı

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için aralarındaki iletişimi telsizle sağladıkları belirlendi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Antalya, Mersin ve Ankara Emniyet Müdürlükleri tarafından da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve operasyon yapılan adreslerde yapılan aramada 252,14 gram kokain, 30,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait şarjör ve fişekler, 2 adet el telsizi 10 bin 805 TL, 2 bin 217 Dolar ve 65 Euro ele geçirildi.


Şahısların el telsizini haberleşme amacıyla kullandıkları ve gelen müşterinin bilgisini satıcıya ilettikleri öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan Ü.S., SB., M.S.S., M.S.Y., A.Ç., L.S.,A.G.,K.E. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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