Temiz ve hijyenik ulaşım

Gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet veren araçlar, son seferlerinin ardından detaylı bir temizlik işleminden geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 tramvay ve 195 resmi plakalı otobüslerin, her gün son seferlerinin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizlikleri yapılıyor.

Hastalıkların önüne geçiliyor

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı otobüslerde oluşan mikroplar yok edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Antray ve otobüsler, her sabah temiz ve hijyen bir şekilde sefere çıkıyor.