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05 Temmuz 2018 15:17

Temizlik çalışanlarına şüpheli paket ve şahıs eğitimi

Antalya’da polis, Büyükşehir Belediyesi temizlik işçilerine yönelik şüpheli paket, canlı bomba gibi konuları ele alan eğitim verdi.

Temizlik çalışanlarına şüpheli paket ve şahıs eğitimi

05 Temmuz 2018 15:17


Antalya Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli uzman polisler tarafından temizlik işçilerine verilen şüpheli paket ve patlayıcı maddeler konulu eğitim yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik işçilerine bomba çeşitleri ve canlı bombalar ile ilgili geniş bilgiler verirken, özellikle son dönemde artan eli kanlı terör örgütünün eylemlerine karşı çok daha dikkatli olmalarını ve şüpheli gördükleri durumlarda hiç çekinmeden polisi arayarak bilgi vermelerini istedi. Uzmanlar bomba türleri ve biçimleri hakkında personele hazırlanan film ve gerçek olaylardan alınmış fotoğraflardan örnekler göstererek çöpte bulabilecekleri bu tür ve benzeri maddelere karşı hemen 112 Acil Yardım hattını arayarak bilgi vermelerini istedi. Polisler ayrıca temizlik görevlilerine canlı bomba eylemcilerinin üzerinde giydikleri kıyafet örneklerinden yüzlerinin aldığı şekillere kadar birçok konuda bilgiler verdi.




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