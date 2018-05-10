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10 Mayıs 2018 11:55

Teneffüs Park’ta bahar sevinci

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yepyeni etkinliklerle ve oyunlarla baharı karşıladı.

Teneffüs Park’ta bahar sevinci

10 Mayıs 2018 11:55


Muratpaşa Belediyesi’nin kentin merkezi Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönümlük alana kurulu çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, geleneksel Bahar Şenliği’nin 2’ncisini gerçekleştirdi. Şenlikte penguen garson, su balonu gibi birbirinden renkli yarışmalar, atölyeler sahne şovları ve survivor macera parkurunda heyecanlı oyunlarla çocuklar gönüllerince eğlendi. Şenlikte Yenikapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası da sahne aldı.


Teneffüs Park’ta Bahar Şenliği’yle başlayan etkinlikler Mayıs ayı boşunca devam edecek. Çocukların özgürce koşup oynayacakları bir alan sunan Teneffüs Park’ta, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Okullar Arası 1. Survivor Pentatlon Turnuvası düzenlenecek.


Okul takımlarının yarışacağı turnuvada parkuru en kısa sürede bitiren ekip turnuvanın şampiyonu olacak. Turnuva birincisi ödülünü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Teneffüs Park’ta düzenlenecek törende alacak.


Teneffüs Park’ta ayrıca 26-27 Mayıs tarihlerinde Satranç Turnuvası, 9-10 Haziran’da ise Karne Festivali düzenlenecek.




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