Teneffüs Park'ta ‘Blok Evi'

Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, 78 bin 400 parça ve 50 tematik ürünle Antalya'nın en donanımlı Blok Evi'nin çocukların hizmetine açtı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çocuklara hediyesi, Antalya'nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, 2 aylık yenileme çalışmalarının ardından yeni oyun alanları, içeriği zenginleştirilmiş atölyeleri, gölgelendirilmiş oyun alanları, narenciye ağaçlarıyla çevrili kahvaltı alanı, yenilenen kafesi ve parti eviyle bir yaşam merkezi haline geldi.

Evin en küçüklerinden en yaşlılarına herkesin kendini mutlu hissedeceği bir şeyler bulacağı Teneffüs Park, çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek, sorgulama ve problem çözme yeteneklerini arttıracak ve en önemli dikkat toplama ve bir şeye odaklanmalarını sağlayacak yepyeni bir oyun grubunu daha hizmete açtı. Teneffüs Park'ın tek kapalı oyun alanı olan ve içinde 78 bin 400 parça ve 50 tematik ürünün bulunduğu Blok Evi, uzman eğitimcilerini danışmanlığında hazırlandı. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak en iddialı oyun alanı olan Blok Evi, 2-16 yaş çocukların bireysel ve grup olarak özgürce yararlanabiliyor. Blok Evi aynı zamanda uygulamalı bilim atölyesi, STEM temelli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.