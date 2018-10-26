Teneffüs Park'ta Cumhuriyet coşkusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çocuklara armağanı Teneffüs Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gün boyu devam edecek animasyonlar, yarışmalar ve film gösterimiyle kutlayacak. 28 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek kutlamalar için Teneffüs Park, ücretsiz olacak.

Muratpaşa Belediyesi ve şirketi Falez AŞ'nin Çaybaşı Mahallesi'nde 16 dönümlük bir alanda kurduğu ve yenilenen içeriğiyle Eylül ayında çocuklara yeniden “Merhaba” diyen Teneffüs Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Pazar günü, 28 Ekim'de, kutlayacak.

Falez AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Yılmaz, Teneffüs Park'ın, kutlamalar için saat 09.00 kapılarını açacağını söyledi. Kutlamaların gün boyu animasyonlar, yarışmalar ve film gösterimleriyle devam edeceğini belirten Yılmaz, “Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için her yaş grubuna özel olarak hazırlanmış, pofuduk bayrak boyama ve simleme atölyesi, Atatürk resimleri çerçeve yapım atölyesi, Cumhuriyet Kupası Survivor Pentatlon Yarışması gibi birçok etkinliğimiz olacak” diye konuştu. Pazar günü saat 13.45'te seremoni de düzenleyeceklerini belirten Yılmaz, kutlamaların senaryosu Turgut Özakman'a ait ‘Dersimiz Atatürk' film gösterimiyle sona ereceğini söyledi.

Yılmaz, ayrıca, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl coşkusunu tüm çocuklarının aileleriyle birlikte yaşaması için Teneffüs Park'a girişlerin Pazar günü ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.