Teneffüs Park’ta mezuniyet heyecanı

Muratpaşa Belediyesi’nin iştiraki şirket Falez AŞ ile Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönümlük alanda hayata geçirdiği Antalya’nın yeni çocuk dünyası Teneffüs Park’ta 17 Eylül’de sona erecek yaz okullarının ilk dönemi düzenlenen törenle tamamlandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı törende aralarında Uysal çiftinin oğulları Efe’nin de bulunduğu çocuklar Teneffüs Park yaz okulunda yaratıcı dramadan, müziğe aldıkları derslerde üzerine çalıştıkları küçük bir gösteri sundu.

Başkan Uysal, çok sayıda velinin de yer aldığı törende, dünyada teknoloji ve bilimde ileri gitmiş ülkelerin kış dönemi eğitimlerini de aynen Teneffüs Park’ın yaz okulu gibi olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerde uygulanan eğitim sistemiyle dramadan tiyatroya, satrançtan spora çocuklarının her türlü gelişiminin desteklendiğini belirten Başka Uysal, “Çocuklar derse giderken ‘Yehu’ diye ayağa fırlayarak gidiyor” dedi.

Türkiye’de ise kapalı mekanlarda, 40 dakika süresince devam eden ders anlayışının artık arkaik, çocukları geriletici, gelişimlerine ket vurucu bir niteliğe sahip oluğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bir gün, inşallah, hep beraber bunu aşarız yaz kış okullarımız böyle olur” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Teneffüs Park’ın yaz okulunun ilk dönem mezunlarına sertifikalarını verdi, ayrıca çocuklar için hazırlanmış Atatürk’ün büyük eseri Nutuk’u hediye etti.