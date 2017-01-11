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11 Ocak 2017 17:59

TEOG Birincisi öğrencilerden Kaymakam Şimşek’e çilek ikramı

TEOG Birincisi öğrencilerden Kaymakam Şimşek’e çilek ikramı

11 Ocak 2017 17:59

Temel Eğitimden Orta Eğitimi Geçiş Sınavında (TEOG) Serik ilçe birincisi olan Çakallık Ortaokulu öğrencileri Kaymakam Haluk Şimşek’i ziyaret etti.
Serik İlçesi’ne bağlı Çakallık Ortaokulu, TEOG ilçe değerlendirmesinde 31 okul içinde özel okular arasında 2.’inci devlet okulları arasında ise 1.’inci oldu.
Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ile birlikte Çakallık Ortaokulu Müdürü Ali Bulut, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Mehmet Sertaç Gökçe ve sınavda başarılı olan 19 öğrenci, Kaymakam Haluk Şimşek’i ziyaret etti. Öğrenciler, Çakallık Mahallesi’nin yöresel ürünü olan çilek meyvesi de ikram ederken Kaymakam Şimşek öğrencilerin davranışı karşısında duygulandı. Şimşek, önümüzde ki sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olmaları halinde fotoğraflarının makam odasına asma sözü verirken, öğrenciler de başarılı olma sözü verdi. Öğürencilerin ders ve ek eğitim kursu gibi çalışma programları hakkında bilgi alarak öğrencilere nasihatlerde bulunan Kaymakam Şimşek, “Şimdiden kendinize hedef koyun. Bu hedefiniz doğrultusunda planlı programı olun çok çalışın ve hedefinize ulaşın” dedi.



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