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05 Temmuz 2018 12:26

Teomanpaşa’da kaldırım ve parke taşı çalışması

Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi’nde asfalt çalışmalarından sonra kaldırım ve parke taşı çalışmalarına başladı.

Teomanpaşa’da kaldırım ve parke taşı çalışması

05 Temmuz 2018 12:26


Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha konforlu bir yaşam alanı haline gelmesi için çalışmaya devam ediyor. 2017 yılında ilçeye 45 bin 573 metre yeni yol, 102 bin 473 metre sathi asfalt ve 94 bin 730 metre sıcak asfalt kazandıran Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, daha güzel bir Kepez için çalışmalarını sürdürüyor. Asfaltlama ve alt yapı çalışmalarında sona gelinen mahalle de, yayaların konforuna da önem veriliyor.



Kaldırım ve parke taşı


Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerden Teomanpaşa Mahallesi’ne 9 bin 950 metre bordür, 15 bin 50 metrekare de parke taşı çalışması gerçekleştirdi. Mahallenin 2257, 2260, 2265, 2269, 2273, 2270, 2262, 2263, 2264, 2266, 2271, 2202, 2268, 2272, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2281, 2282, 2283, 2285, 2286, 2287 ve 2290 sokaklarını kapsayan çalışma ile mahalle düzenli bir yapıya kavuştu.




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